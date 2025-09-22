Guida alla gonna con paillettes come sfruttarla al meglio nell’autunno 2025

Chi ha stabilito che la gonna con paillettes debba uscire dal guardaroba solo ed unicamente in occasione delle festività natalizie? Il nome del colpevole ci sfugge ma, chiunque fosse, è chiaro, non è mai stato affetto dalla letale malinconia post-estate: studi scientifici — e le fonti sono certissime — affermano, infatti, che una buona dose di luccichio sappia curare ogni malanno in un battito di ciglia, “nostalgia canaglia” compresa. Sarà per questo, o forse per la sua impareggiabile capacità di catturare l’occhio, che tutto ciò che è sparkling è diventato una delle tendenze più amate dell’autunno 2025: la brillantezza è nuovamente al centro della scena, sì, ma quella quotidiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

