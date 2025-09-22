Guerriglia urbana a Milano | Stazione Centrale è un campo di battaglia Reparti anti-sommossa in azione

Milano – Scene come non si vedevano da tempo a Milano. Guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale dove la polizia schierata in assetto anti-sommossa ha respinto con manganellate e cariche il tentativo di centinaia di manifestanti ProPal di entrare all’interno dello scalo ferroviario dove terminava il corteo di protesta. La Galleria delle Carrozze si è trasformata in un campo di battaglia con scontri corpo a corpo, lanci di oggetti contro gli agenti schierati ed idranti scaricati verso le porte di ingresso della stazione. Fumogeni e petardi tutto attorno. E ancora pietre, bottiglie e ombrelli in direzione della celere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione

Ancora guerriglia urbana a Monza. La cassa portata via e poi le botte. Ragazzini aggrediti dai maranza

In Spagna parte la guerriglia urbana

Francia, guerriglia urbana nelle banlieue da Limoges a Béziers

Nel 2025 le baby gang annunciano azioni di guerriglia urbana a Napoli e le realizzano tranquillamente. - facebook.com Vai su Facebook

Suvvia, Hamas mica ha bisogno di consigli per organizzare la guerriglia urbana… - X Vai su X

