Lunedì di violenza in tutta Italia nel nome della Palestina libera. Oltre 60 agenti feriti, scontri con gli agenti, stazioni devastate, incappucciati che sfondano a sassate le vetrate. Guerriglia urbana un po’ ovunque con epicentro a Milano dove ultra sinistra e pro Pal hanno dato il ‘meglio’ di sé. Non una parola di condanna, come da copione, da parte della coppia Bonelli-Fratoianni che anzi rilancia con la stanca narrazione del governo complice del genocidio di Gaza. La Russa: violenza che non ha niente a che fare con Gaza. Nel nome della pace, dunque, violenza senza limiti. Immediata la denuncia sdegnata della alte cariche dello Stato, presidente del Consiglio in testa (“scene indegne”, ha detto Giorgia Meloni), della maggioranza e, per una volta, con i distinguo del caso (si tratta di mele marce), anche di Pd e 5Stelle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guerriglia pro Pal. Centrodestra: “Violenza inaudita, ma che c’entra con Gaza?”