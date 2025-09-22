La giornata di sciopero e l’escalation della protesta. Milano si è svegliata sotto una pioggia battente, ma la mobilitazione non si è fermata. Lo sciopero generale promosso dall’Unione Sindacale di Base in solidarietà con la popolazione palestinese ha portato in piazza centinaia di persone. Dal piazzale Cadorna, studenti, famiglie, collettivi e pendolari si sono mossi in corteo verso la Stazione Centrale, scandendo slogan e agitando bandiere per chiedere lo stop alla guerra a Gaza. Leggi anche: Caso Resinovich, la denuncia di Sterpin: “Cosa hanno trovato sul corpo” Leggi anche: Che botta! Chiara Ferragni, la notizia é appena arrivata Studenti in prima linea. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Guerriglia per Gaza, partono cariche e manganellate: panico in stazione