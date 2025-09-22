Guerriglia a Milano | i pro Gaza assaltano la stazione Lanci di pietre e cariche 10 fermati e 60 agenti feriti Treni bloccati | Le fotoMeloni | Indegno La condanna di Schlein

Una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. Il sindaco Sala: «Il vandalismo dei violenti non aiuta la causa palestinese». Piantedosi: attacco deliberato alla polizia . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Guerriglia a Milano: i pro Gaza assaltano la stazione. Lanci di pietre e cariche, 10 fermati e 60 agenti feriti. Treni bloccati | Le fotoMeloni: "Indegno." La condanna di Schlein

In questa notizia si parla di: guerriglia - milano

Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione

Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna

Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni

Le immagini degli scontri di via Vittor Pisani, seguiti alla guerriglia in Stazione Centrale a Milano durante il corteo pro Gaza. #Milano #scontri #Gaza - X Vai su X

De Corato furioso presenta il conto: Pro-Hamas bloccano Milano e le sedi istituzionali. Vanno fermati, o Palazzo Marino paghi i danni - facebook.com Vai su Facebook

Guerriglia a Milano | i pro Gaza assaltano la stazione Lanci di pietre e cariche 10 fermati e 60 agenti feriti Meloni | Indegno | Foto; Guerriglia a Milano | i pro Gaza assaltano la stazione Lanci di pietre e cariche 10 fermati e 60 agenti feriti | Meloni | Indegno | Foto; Guerriglia a Milano | i manifestanti pro Gaza assaltano la stazione Lanci di pietre vetri rotti cariche Meloni | immagini indegne|Foto.

Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia: decine di fermati, almeno 60 feriti tra polizia e carabinieri - Scontri violentissimi in Piazza delle Carrozze: fitto lancio di oggetti contro la polizia che spa ... Segnala msn.com

Milano, corteo pro Pal. Le immagini dall’alto della guerriglia urbana - Le immagini dall'alto della guerriglia urbana in cui si è trasformato a Milano il corteo pro Gaza. Lo riporta italpress.com