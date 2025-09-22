Guerriglia a Milano | i pro Gaza assaltano la stazione Lanci di pietre e cariche 10 fermati e 60 agenti feriti Meloni | Indegno | Foto
Una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. Il sindaco Sala: «Il vandalismo dei violenti non aiuta la causa palestinese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni
