Guerriglia a Milano |  i manifestanti pro Gaza assaltano la stazione Lanci di pietre vetri rotti cariche Meloni | immagini indegne|Foto

Xml2.corriere.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. Il sindaco Sala: «Il vandalismo dei violenti non aiuta la causa palestinese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

guerriglia a milano 160i manifestanti pro gaza assaltano la stazione lanci di pietre vetri rotti cariche meloni immagini indegnefoto

© Xml2.corriere.it - Guerriglia a Milano: i manifestanti pro Gaza assaltano la stazione. Lanci di pietre, vetri rotti, cariche. Meloni: immagini indegne|Foto

In questa notizia si parla di: guerriglia - milano

Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione

Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna

Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni

Guerriglia a Milano: i No Expo devastano il centro, molotov e auto in fiamme. 10 fermati, feriti 11 membri delle forze dell'ordine; 24 novembre 1971: Guerriglia a Milano tra polizia e studenti; Guerriglia a Milano | i manifestanti pro Gaza assaltano la stazione Cariche lanci di pietre vetrate rotte I passeggeri escono scavalcando.

Corteo per Gaza a Milano, guerriglia in Stazione Centrale tra barricate e fumogeni. VIDEO - All'arrivo del corteo in Stazione Centrale tensione tra i manifestanti e la Polizia. Come scrive affaritaliani.it

guerriglia milano 160i manifestantiCortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guerriglia Milano 160i Manifestanti