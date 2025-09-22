Guerriglia a Milano durante il corteo pro Gaza I manifestanti entrano in stazione Cariche fumogeni lanci di pietre vetri rotti 

Xml2.corriere.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

guerriglia a milano durante il corteo pro gaza i manifestanti entrano in stazione cariche fumogeni lanci di pietre vetri rotti160

© Xml2.corriere.it - Guerriglia a Milano durante il corteo pro Gaza. I manifestanti entrano in stazione. Cariche, fumogeni, lanci di pietre, vetri rotti 

In questa notizia si parla di: guerriglia - milano

Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione

Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna

Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni

Milano, guerriglia in stazione Centrale. Manifestanti per Gaza spaccano vetrate. Treni non fermano; Ramy, il padre: Per lui fate solo cortei pacifici. Meloni: Tragedia non può legittimare violenza; Milano, tensioni al corteo pro Palestina: scontri fra manifestanti e polizia | Scritta contro Meloni su una vetrina: Spara a Giorgia.

guerriglia milano durante corteoCortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Lo riporta ilmessaggero.it

guerriglia milano durante corteoScontri alla Stazione Centrale di Milano durante il corteo pro Gaza - Vetrate distrutte, idranti contro la polizia e cariche di alleggerimento: la tensione esplode nella galleria delle Carrozze ... Riporta laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Guerriglia Milano Durante Corteo