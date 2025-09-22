Guerriglia a Milano durante il corteo pro Gaza I manifestanti entrano in stazione Cariche fumogeni lanci di pietre vetri rotti 

Una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

