Guerra in Ucraina due morti in un bombardamento russo a Zaporizhzhia
Almeno due persone sono morte in un bombardamento aereo russo sulla città di Zaporizhzhia, che ha visto anche due feriti, di cui uno grave. Lo scrive su Telegram il capo dell’amministrazione cittadina, Ivan Fedorov. Altri attacchi russi nella notte tra domenica e lunedì hanno provocato altri due feriti a Kiev, e un altro a Soumy, secondo responsabili locali. Da parte russa, autorità sostengono. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Tg3. . La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky auspica che gli Stati Uniti si uniscano all'Europa sulle sanzioni a Mosca. Intanto il Pentagono fa marcia indietro sugli aiuti militari ai paesi baltici. Maria Grazia Fiorani per il Tg3 delle 14,15 del 21 settembre 202
