Guerra in Ucraina due morti in un bombardamento russo a Zaporizhzhia Mosca | Attacco ucraino a Belgorod tre vittime

Almeno due persone sono morte in un bombardamento aereo russo sulla città di Zaporizhzhia, che ha visto anche due feriti, di cui uno grave. Lo scrive su Telegram il capo dell’amministrazione cittadina, Ivan Fedorov. Altri attacchi russi nella notte tra domenica e lunedì hanno provocato altri due feriti a Kiev, e un altro a Soumy, secondo responsabili locali. Da parte russa, autorità sostengono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, due morti in un bombardamento russo a Zaporizhzhia. Mosca: "Attacco ucraino a Belgorod, tre vittime"

