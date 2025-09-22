Demna è impazzito. Gucci è impazzito. E noi siamo qui a goderci lo spettacolo: a un solo giorno dall’inizio della Milano Fashion Week 2025, la maison ha deciso di spoilerare tutto. Lookbook, archetipi, nuovi codici: un’azione bold, teatrale, irriverente. Quasi un colpo di scena studiato per riscrivere le regole del gioco prima ancora che la passerella si accenda. La nuova collezione Gucci 2025: piume e monogramma GG. Il lookbook de La Famiglia è una carrellata di figure che raccontano il passato, il presente e il futuro della maison. Al centro c’è l’ Archetipo: un baule da viaggio ricoperto dal leggendario monogramma, chiaro rimando alle origini del brand fiorentino nella valigeria di lusso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gucci rinasce prima della MFW 2025, Demna anticipa la collezione più provocatoria degli ultimi anni