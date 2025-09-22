Guardiola si inventa catenacciaro Ma la sua è un' evoluzione continua

Contro l'Arsenal il suo City ha chiuso sull'1-1 con il 32% di possesso palla: "Eravamo stanchi dovevamo inventare qualcosa". Una scelta di un tecnico meno rigido di come viene dipinto che ha saputo spesso modificare il suo credo. Lo dimostrano Haaland e Donnarumma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Guardiola si inventa catenacciaro. Ma la sua è un'evoluzione continua.

