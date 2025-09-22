Guardiola si è trasformato in Mourinho piazza il pullman perde tempo il Telegraph grida al tradimento

È da ieri sera che i contemporanei del mondo del calcio sono in crisi. È stato un brutto week-end. Non solo Allegri che batte l’Udinese e ricorda a tutti che cos’è un allenatore (ha vinto anche Mourinho col Benfica), poi ci si mette pure Guardiola che contro l’Arsenale piazza l’autobus davanti alla porta nella speranza di portare a casa la partita. Alla fine pareggia 1-1 ma lui non parla affatto di errori. Anzi ricorda che lo scorso anno all’Emirates il suo Manchester City perse 5-1. Aggiungiamo che però Guardiola ha preso con la difesa alta, diciamo ai trenta metri, e si è fatto infilare con un lancio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

