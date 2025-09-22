Perché spendere 63 milioni di sterline (73 milioni di euro) per Gyokeres se non sai come usarlo? Se lo chiede Tony Cascarino, editorialista del Times. Arteta non è ancora riuscito a trovargli una collocazione. Doveva essere il giocatore che avrebbe garantito il salto di qualità dell’Arsenal. Così ancora non è stato. Il Times scrive “Guardando Viktor Gyökeres faticare mentre l’Arsenal teneva il possesso palla nel pareggio per 1-1 contro il Manchester City domenica, non ho potuto fare a meno di chiedermi: perché Mikel Arteta lo ha preso per giocare in questo modo? Tre gol nelle prime cinque partite di Premier League non sono certo un bottino negativo per lo svedese, ma Arteta dovrà cambiare qualcosa nei big match se vuole ottenere il massimo dal suo centravanti da 63 milioni di sterline e dare all’Arsenal la migliore possibilità di vincere il titolo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola ha rimodellato il City per esaltare Haaland senza De Bruyne. Arteta non ha fatto la stessa cosa con Gyokeres