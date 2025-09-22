Guardiola ha rimodellato il City per esaltare Haaland senza De Bruyne Arteta non ha fatto la stessa cosa con Gyokeres
Perché spendere 63 milioni di sterline (73 milioni di euro) per Gyokeres se non sai come usarlo? Se lo chiede Tony Cascarino, editorialista del Times. Arteta non è ancora riuscito a trovargli una collocazione. Doveva essere il giocatore che avrebbe garantito il salto di qualità dell’Arsenal. Così ancora non è stato. Il Times scrive “Guardando Viktor Gyökeres faticare mentre l’Arsenal teneva il possesso palla nel pareggio per 1-1 contro il Manchester City domenica, non ho potuto fare a meno di chiedermi: perché Mikel Arteta lo ha preso per giocare in questo modo? Tre gol nelle prime cinque partite di Premier League non sono certo un bottino negativo per lo svedese, ma Arteta dovrà cambiare qualcosa nei big match se vuole ottenere il massimo dal suo centravanti da 63 milioni di sterline e dare all’Arsenal la migliore possibilità di vincere il titolo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: guardiola - rimodellato
L'intelligenza artificiale classifica i cinque migliori allenatori nella storia della Premier League; De Bruyne verso il Napoli, un nuovo leader per le ambizioni dei campioni d’Italia; Guardiola ha rimodellato il City per esaltare Haaland senza De Bruyne. Arteta non ha fatto la stessa cosa con Gyokeres.
Guardiola ha rimodellato il City per esaltare Haaland senza De Bruyne. Arteta non ha fatto la stessa cosa con Gyokeres - Il Times si chiede perché spendere 73 milioni di euro per Gyokeres se non sai come usarlo. Si legge su ilnapolista.it
Guardiola e il bacio a un arbitro, poi il suo City si fa riprendere dall’Arsenal - Non ha vinto, ma la copertina Pep Guardiola finisce sempre per prendersela, in un modo o nell’altro. Lo riporta repubblica.it