Tre giorni. Sono bastati appena tre giorni a Pep Guardiola per sconfessare se stesso e capire che difendersi non è il male assoluto, specialmente se la partita non ti consente altro. Dopo City-Napoli accusò Conte di essersi difeso ad oltranza. «Io non sarei stato capace di tener botta così in 10 e fare la prestazione che ha fatto» le parole dopo la Champion. Ora il mantra è stato sconfessato per una più pragmatica “ resilienza” che il suo City ha dimostrato a Londra contro l’Arsenal. Ecco l’evoluzione in tre giorni di Pep Guardiola. Sky 18 settembre, dopo la vittoria in Champions contro il Napoli L a resistenza delle squadre di Antonio è nota, io non sarei stato capace di tener botta così in 10 e fare la prestazione che ha fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola ha imparato da Conte ed è orgoglioso del suo pullman: «Devi accettare che a volte devi difenderti»