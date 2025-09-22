Guardiola e il gesto choc | bacio al quarto uomo e rischio espulsione all’Emirates

Calcionews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arsenal-Manchester City, Guardiola rischia l’espulsione per un bacio al quarto uomo. Tutti i dettagli e cosa è successo Una sfida intensa e ricca di colpi di scena ha infiammato l’Emirates Stadium, dove Arsenal e Manchester City hanno pareggiato 1-1 in un match valido per la Premier League. La partita, segnata da un episodio curioso e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

guardiola e il gesto choc bacio al quarto uomo e rischio espulsione all8217emirates

© Calcionews24.com - Guardiola e il gesto choc: bacio al quarto uomo e rischio espulsione all’Emirates

In questa notizia si parla di: guardiola - gesto

guardiola gesto choc bacioGuardiola e il gesto choc: bacio al quarto uomo e rischio espulsione all’Emirates - Manchester City, Guardiola rischia l’espulsione per un bacio al quarto uomo ... Segnala calcionews24.com

guardiola gesto choc bacioGuardiola protesta con il quarto uomo e poi lo lascia senza parole: gli dà un bacio inaspettato - Manchester City è diventato virale: l'allenatore protesta per un'azione, ma poi fa una cosa ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guardiola Gesto Choc Bacio