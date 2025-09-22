Guardiola e il catenaccio contro l' Arsenal | Impossibile non farlo mai

Manchester, 22 settembre 2025 – Il pareggio contro l'Arsenal non può lasciare pienamente soddisfatto il Manchester City. La partita si giocava all'Emirates Stadium e i gunners sono una delle squadre più forti del campionato: tornare da Londra con un punto sarebbe oro colato per quasi tutte le squadre di Premier League. Ma il Manchester City aveva i tre punti in tasca fino al 93', quando Martinelli ha deciso di rovinare la festa a Guardiola con il gol del pari. Dopo quasi tutta la gara in controllo grazie al gol di Haaland al 9', quindi, i citizens sono tornati alla casa base con un solo punto. La sfida di ieri era importantissima per le sorti del campionato e sia Guardiola che Arteta lo sapevano: il Liverpool ha vinto ancora contro l'Everton ed è balzato a quota 15 punti in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

