Guardiola e il catenaccio contro l' Arsenal | Impossibile non farlo mai
Manchester, 22 settembre 2025 – Il pareggio contro l'Arsenal non può lasciare pienamente soddisfatto il Manchester City. La partita si giocava all'Emirates Stadium e i gunners sono una delle squadre più forti del campionato: tornare da Londra con un punto sarebbe oro colato per quasi tutte le squadre di Premier League. Ma il Manchester City aveva i tre punti in tasca fino al 93', quando Martinelli ha deciso di rovinare la festa a Guardiola con il gol del pari. Dopo quasi tutta la gara in controllo grazie al gol di Haaland al 9', quindi, i citizens sono tornati alla casa base con un solo punto. La sfida di ieri era importantissima per le sorti del campionato e sia Guardiola che Arteta lo sapevano: il Liverpool ha vinto ancora contro l'Everton ed è balzato a quota 15 punti in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
#CityNapoli @tutticonvocati @capuanogio @PIERPARDO il #Napoli ha fatto dal 21mo in poi un catenaccio assurdo rinunciando di fatto a giocare. A parti invertite #Guardiola avrebbe rinunciato completamente a far gioco e si sarebbe difeso in 10 dietro il pallo - X Vai su X
Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha elogiato la prova del Napoli rimasto per 70 minuti in inferiorità numerica: “Le squadre di Conte hanno la resistenza di difendere bene. Io non riesco a farlo, la mia squadra se rimane in 10 non è capace di fare l - facebook.com Vai su Facebook
Integralista a chi? Guardiola si è dato al catenaccio: il clamoroso dato statistico di Arsenal-Manchester City; ASCOLTA In The Box. Tra Arsenal e City vince… il Liverpool. Crisi Wolves; Allegri Milan, Zazzaroni: “Guardiola deve averlo studiato a fondo, poi rompono…”.
Clamoroso a Londra, Guardiola si è votato al corto muso: il City parcheggia il bus contro l’Arsenal, record negativo di possesso palla - Nel suo caso, però, non ha nemmeno funzionato ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Il nuovo Guardiola è la conferma che il calcio di dominio e di possesso non è più di moda (Guardian) - Pep Guardiola ha adottato contro l'Arsenal uno stile piuttosto difensivo. ilnapolista.it scrive