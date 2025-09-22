Guardiola deve mangiarne pane per diventare Mourinho José non avrebbe mai preso quel gol al 93esimo
Orrore! Guardiola ha piazzato l’autobus contro l’Arsenal. L’universo del calcio è in subbuglio. I capiscer (ossia i sotuttoio contemporanei, quelli che hanno confuso lo sport agonistico con la trigonometria) sono in crisi da ieri sera. Il City di Pep Guardiola che fa registrare il 32,8% di possesso palla è né più né meno quello che il Telegraph ha definito tradimento. Appena cinque tiri in porta e molto probabilmente l’avallo del catalano alle italianissime perdite di tempo di Donnarumma che infatti sé beccato l’ammonizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: guardiola - deve
Donnarumma ha i piedi quadrati ma anche Guardiola sa che il portiere deve innanzitutto saper parare (So Foot)
Manchester City-Napoli, tutte le assenze e i problemi con cui deve fare i conti Guardiola
Guardiola a Sky: «Appena arrivato in Italia fui accusato di doping, la Figc mi deve ancora delle scuse»
Guardiola deve mangiarne pane per diventare Mourinho, José non avrebbe mai preso quel gol al 93esimo Accusato di aver messo il pullman contro l'Arsenal, ha invece subito il pareggio al 93esimo con la difesa oltre i trenta metri. Un errore da pivellino. Di M - facebook.com Vai su Facebook
Perché Sterling mangia la stessa cosa a colazione da 8 anni: gli effetti di Guardiola sulla gente; Guardiola deve mangiarne pane per diventare Mourinho, José non avrebbe mai preso quel gol al 93esimo.