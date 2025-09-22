Orrore! Guardiola ha piazzato l’autobus contro l’Arsenal. L’universo del calcio è in subbuglio. I capiscer (ossia i sotuttoio contemporanei, quelli che hanno confuso lo sport agonistico con la trigonometria) sono in crisi da ieri sera. Il City di Pep Guardiola che fa registrare il 32,8% di possesso palla è né più né meno quello che il Telegraph ha definito tradimento. Appena cinque tiri in porta e molto probabilmente l’avallo del catalano alle italianissime perdite di tempo di Donnarumma che infatti sé beccato l’ammonizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola deve mangiarne pane per diventare Mourinho, José non avrebbe mai preso quel gol al 93esimo