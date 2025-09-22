Guardiola | Costretti a difendere così l' Arsenal era migliore
Guardiola nella conferenza stampa post Manchester City-Arsenal ammette di aver adottato un approccio difensivo insolito: "Non siamo fatti per questo, ma senza non saremmo sopravvissuti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'espulsione di Di Lorenzo al 21° ha rovinato i piani di Conte che è stato costretto a sostituire De Bruyne ma ha retto solo fino al 56° quando la qualità del City di Guardiola si è imposta con la cinquantesima rete in Chamnpions di Haaland e poi di Doku
#City, è allarme: #Guardiola perde #Marmoush, "Contusione al ginocchio". Salta derby e #Napoli Pep Guardiola perde Omar Marmoush. L'attaccante del Manchester City ha rimediato una contusione al legamento del ginocchio, che lo aveva costretto ad abb