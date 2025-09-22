Guardiagrele celebra la Liberazione | cittadinanza onoraria agli incursori del Col Moschin

Una giornata ricca di memoria e riconoscenza attende Guardiagrele sabato 27 settembre. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia e dell’81° della Liberazione della città, il Comune conferirà la cittadinanza onoraria al 9° Reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it