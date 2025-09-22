Guardia di finanza passaggio di consegne al comando della compagnia di Palermo-Punta Raisi

22 set 2025

Il capitano Antonietta Coppola, al termine di tre anni di permanenza al “timone” delle fiamme gialle della compagnia di Palermo-Punta Raisi, lascia la guida del reparto al capitano Vittorio Clemente. Trentuno anni, di origini campane, Clemente è laureato in giurisprudenza ed è proveniente dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

