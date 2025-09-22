Guardia di Finanza celebrato il santo patrono con una messa
Nella Chiesa del “Corpus Domini” di Parma si è svolta la celebrazione della Santa Messa in occasione della festa liturgica di San Matteo Apostolo, Patrono della Guardia di Finanza. San Matteo, apostolo ed evangelista, è stato proclamato patrono del Corpo nel 1934, con documento papale a firma del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
False fatture per 87 milioni di euro: 16 denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso
La guardia di finanza sanziona vongolara per pesca di frodo, sequestrati 580 chili di molluschi bivalvi [FOTO]
Oggi ricorre la Festa di San Matteo, Apostolo e Patrono della Guardia di Finanza. #NoiconVoi - facebook.com Vai su Facebook
PROCURA EUROPEA / ROMA – GDF GUARDIA FINANZA / BOLZANO: FRODE IVA: «“CAROSELLO” PER 18 MILIONI NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ELETTRONICI, MISURE CAUTELARI E PERQUISIZIONI» - X Vai su X
Guardia di Finanza, celebrato il santo patrono con una messa; GdiF Cagliari: la Guardia di Finanza di Cagliari celebra il Santo Patrono San Matteo.; Cagliari, la Guardia di Finanza celebra il patrono Santo Matteo.
Guardia di Finanza: a Isernia e Campobasso le celebrazioni per il patrono del corpo - ] ... Segnala ecoaltomolise.net
Alla Basilica del Santo celebrato il patrono delle Fiamme Gialle - Oggi 22 settembre, san Matteo, presenti tra gli altri il prefetto, Giuseppe Forlenza, il procuratore Angelantonio Racanelli, il questore, Marco Odorisio, il comandante dei carabinieri, colonnello Simo ... padovaoggi.it scrive