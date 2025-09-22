Guardia di Finanza celebrato il santo patrono con una messa

Parmatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Chiesa del “Corpus Domini” di Parma si è svolta la celebrazione della Santa Messa in occasione della festa liturgica di San Matteo Apostolo, Patrono della Guardia di Finanza. San Matteo, apostolo ed evangelista, è stato proclamato patrono del Corpo nel 1934, con documento papale a firma del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori

False fatture per 87 milioni di euro: 16 denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso

La guardia di finanza sanziona vongolara per pesca di frodo, sequestrati 580 chili di molluschi bivalvi [FOTO]

Guardia di Finanza, celebrato il santo patrono con una messa; GdiF Cagliari: la Guardia di Finanza di Cagliari celebra il Santo Patrono San Matteo.; Cagliari, la Guardia di Finanza celebra il patrono Santo Matteo.

guardia finanza celebrato santoGuardia di Finanza: a Isernia e Campobasso le celebrazioni per il patrono del corpo - ] ... Segnala ecoaltomolise.net

guardia finanza celebrato santoAlla Basilica del Santo celebrato il patrono delle Fiamme Gialle - Oggi 22 settembre, san Matteo, presenti tra gli altri il prefetto, Giuseppe Forlenza, il procuratore Angelantonio Racanelli, il questore, Marco Odorisio, il comandante dei carabinieri, colonnello Simo ... padovaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Celebrato Santo