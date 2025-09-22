GTA 6 Take-Two prevede di vendere 20 milioni di copie in 24 ore?

Take-Two Interactive e Rockstar Games puntano a stabilire un nuovo record con GTA 6, considerato già il lancio videoludico più atteso della storia. Secondo fonti interne citate dall’insider Millie A, l’editore guidato da Strauss Zelnick avrebbe fissato un obiettivo senza precedenti: 18-20 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore. Una proiezione che nasce dall’analisi dei dati provenienti dalle wishlist del PlayStation Store e di Microsoft Store, unite ai preordini presso i rivenditori, nonostante quelli digitali non siano ancora ufficialmente aperti. Ad ogni modo, se a prima vista la cifra può sembrare esagerata, il confronto con il passato suggerisce il contrario: difatti nel corso del 2013 GTA 5 riuscì a vendere oltre 11 milioni di unità al lancio, generando in tre giorni addirittura dei ricavi da 1 miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Game-experience.it

