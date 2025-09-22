Gruppo Sebino protagonista a Torino con il Ministro Valditara

Sebino, gruppo bergamasco leader nella sicurezza antincendio, è stato protagonista oggi all’Istituto Superiore Zerboni di Torino, dove il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha consegnato i primi diplomi di manutentore antincendio qualificato in Italia. Tra i diplomati figurano anche due tecnici di Sebino, che hanno ricevuto l’attestato direttamente dalle mani del Ministro. L’istituto superiore ha promosso, anche con la collaborazione del gruppo bergamasco, il progetto pilota MAQ, unico in Italia per il coinvolgimento di un istituto scolastico pubblico, per la formazione di manutentori antincendio qualificati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

