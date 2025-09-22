GRUPPO CIICAI conferma il suo ruolo di riferimento nel settore idrotermosanitario, arredo bagno, superfici, arredo casa e wellness, rafforzando la propria identità di società consortile radicata sul territorio e allo stesso tempo proiettata verso nuove sfide. Il 2024 è stato un anno cruciale: l’ingresso di Idrozeta srl (circa 25 milioni di ricavi che si aggiungono ai 96 del Gruppo Ciicai) ha portato in dote 7 punti vendita, integrati in una rete che oggi conta 17 showroom e 19 magazzini che abbracciano Emilia, Romagna e Marche. Il mercato dell’edilizia e dell’arredo bagno sta vivendo un momento complesso: dopo gli anni del boom trainato dai bonus fiscali, oggi il comparto si trova a fare i conti con una contrazione della domanda e con nuove sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gruppo Ciicai materiali e design al primo posto