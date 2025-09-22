Grottammare malore a riva mentre passeggia Muore turista

Grottammare (Ascoli Piceno), 22 settembre 2025 – Tragedia nel mare antistante allo stabilimento balneare Nord Est di Grottammare, ai confini con il territorio di San Benedetto. La villeggiante Annie Doriguzzi di 73 anni, residente a Belluno, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16,30, mentre stava camminando in acqua a poca distanza dalla battigia. Secondo una prima ricostruzione la donna potrebbe essere stata colta da malore e accasciandosi è finita con il volto riverso nel mare inalando acqua nei polmoni. Quando i bagnanti vicini si sono accorti del corpo della donna che galleggiava, l’hanno portata a terra, dove sono iniziate subito le manovre di rianimazione praticate da personale medico di rianimazione, che si trovava in spiaggia e che ha anche impiegato il defibrillatore portatile in attesa dell’arrivo dell’equipaggio della potes inviato dal 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grottammare, malore a riva mentre passeggia. Muore turista

