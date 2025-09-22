Grottaminarda migliorato il collegamento con l' ospedale di Sant’Angelo per gli studenti della Vanvitelli

Dopo le tante richieste e le diverse interlocuzioni tra l'Amministrazione Spera, Regione ed Air, è stato finalmente potenziato il collegamento tra Grottaminarda e Sant'Angelo dei Lombardi al fine di consentire agli studenti dell'Università "Vanvitelli" di poter raggiungere agevolmente l'Ospedale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

