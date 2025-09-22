Grosso a Mediaset | Rigore? Forse serve accentuare e buttarsi per ottenerlo! Tante cose positive dalla sconfitta con l’Inter

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua al termine del match di campionato perso contro l’Inter a San Siro. Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ai microfoni di Sport Mediaset ha fatto il punto sulla sconfitta per 2-1 subita dai neroverdi contro l’ Inter a San Siro, sottolineando l’atteggiamento positivo della sua squadra nonostante il risultato. Grosso ha evidenziato come, in un contesto difficile contro una delle squadre più forti del campionato, i suoi ragazzi siano rimasti in partita fino alla fine, mostrando carattere e determinazione, pur con alcuni aspetti da migliorare nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Grosso a Mediaset: «Rigore? Forse serve accentuare e buttarsi per ottenerlo! Tante cose positive dalla sconfitta con l’Inter»

Grosso: “Rigore? Forse serve buttarsi e accentuare, l’arbitro doveva avere più coraggio” - Il tecnico del Sassuolo, intervistato da Sportmediaset, ha parlato dell'episodio nel finale in cui l'arbitro non ha concesso il rigore ... Scrive msn.com

Inter-Sassuolo, Frattesi tira la maglia a Matic nel finale: Grosso protesta, è bufera per il mancato rigore - Sassuolo si accende nel finale con un clamoroso episodio da moviola: Frattesi tira la maglia a Matic, Grosso protesta per il mancato rigore con Marinelli. Come scrive sport.virgilio.it