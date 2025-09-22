Grillo jr Bongiorno | Sentenza granitica mi ha commosso il pianto della mia assistita

“Nonostante le prove fossero poderose, non ci si abitua mai ad attendere una sentenza simile. La mia assistita è scoppiata in lacrime, mi ha commosso. Le prime lacrime di gioia in un percorso in cui è stata crocefissa”. Così l’avvocato Giulia Bongiorno, legale di Silvia (nome inventato della giovane vittima italo-norvegese), all’uscita del tribunale di Tempio Pausania, dopo la pronuncia della sentenza che ha visto condannati tutti e quattro gli imputati per violenza sessuale di gruppo. Bongiorno: commossa per le lacrime della mia assistita. Ci sono voluti sei anni e due mesi per arrivare a un primo verdetto sul presunto stupro avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nel residence di Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, in Costa Smeralda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Grillo jr, Bongiorno: “Sentenza granitica, mi ha commosso il pianto della mia assistita”

