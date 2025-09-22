Emilio Melandri, 64enne residente a Modigliana in via San Donato 6, è molto preoccupato: il proprietario del podere ‘Pigrona’, in via Ibola 15, dove allevava un gregge, sabato scorso ha subìto un attacco da un branco di lupi. "In due notti mi hanno sbranato sei capretti, le tre capre mamme e il caprone – spiega l’allevatore –. Ho trovato sparse nel bosco le carcasse di tre capre. Vista la vicinanza del podere che dista dal paese solo 1 km, ritengo opportuno segnalare il problema, dato che dopo la denuncia ai carabinieri fatta il lunedì successivo non è possibile avere alcun risarcimento". Si tratta, spiega, del "terzo attacco in due anni" però nei precedenti casi era caduto un capo per volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gregge sterminato dai lupi: vicini al paese"