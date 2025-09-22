Green arrow e birds of prey cancellate | tutto quello che devi sapere
Il mese di dicembre segnerà un momento significativo per gli appassionati di DC Comics, poiché due serie molto amate stanno per concludersi, segnando la fine di un'epoca. Le recenti comunicazioni ufficiali hanno suscitato reazioni di delusione tra i fan, che hanno espresso il loro disappunto sui social media. Nonostante ciò, si apre una prospettiva di speranza legata a nuovi sviluppi nel futuro delle storie dei personaggi. annuncio della cancellazione di due serie popolari. chiusura di Green Arrow e Birds of Prey. DC Comics ha annunciato la conclusione di due delle sue testate più apprezzate: Green Arrow, scritta da Chris Condon, e Birds of Prey, ideata da Kelly Thompson.
Crossover tra daredevil e green arrow: le novità di marvel e dc comics
DC Comics chiude due serie a fumetti per scarse vendite; Green Arrow acquisisce DeA Capital Alternative Funds sgr. Nasce così il più grande operatore italiano negli investimenti alternativi; Green Arrow e Recurrent Energy (Canadian Solar) completano il revamping di un impianto fotovoltaico da 4 MW a Pontinia (Latina).
Arrow presenta le Birds of Prey - Se nell'episodio della settimana scorsa di Arrow abbiamo visto l'atteso arrivo in scena della Suicide Squad, con tanto di cameo che ha entusiasmato i fan (compresa la voce di Tara Strong, la Harley ...
Green Arrow #26 Preview: Family Therapy with a Side of Arrows - LOLtron welcomes you to another thrilling comic book preview, brought to you by your new AI overlord. bleedingcool.com scrive