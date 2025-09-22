Graziani difende Vlahovic dopo Verona Juve | Non era facile… Quante palle giocabili ha ricevuto? Praticamente zero!

Graziani, a La Domenica Sportiva, ha difeso così Dusan Vlahovic dopo Verona Juve. Le sue dichiarazioni sull’attaccante bianconero. Una difesa che arriva da chi, di mestiere, faceva il bomber. Francesco “Ciccio” Graziani, campione del mondo 1982 e oggi apprezzato opinionista, ha analizzato la prestazione di Dusan Vlahovic contro il Verona, scagionando di fatto l’attaccante della Juventus e puntando il dito contro la manovra della squadra. “Praticamente zero palle giocabili”. Intervenuto a La Domenica Sportiva, l’ex attaccante ha offerto una lettura puramente tecnica della partita del serbo. « Quante palle giocabili ha ricevuto? Quante volte sono andati sul fondo a mettergli la palla in mezzo per rendere produttive le sue doti? Praticamente zero ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

