Graziani difende Vlahovic dopo Verona Juve | Non era facile… Quante palle giocabili ha ricevuto? Praticamente zero!
Graziani, a La Domenica Sportiva, ha difeso così Dusan Vlahovic dopo Verona Juve. Le sue dichiarazioni sull’attaccante bianconero. Una difesa che arriva da chi, di mestiere, faceva il bomber. Francesco “Ciccio” Graziani, campione del mondo 1982 e oggi apprezzato opinionista, ha analizzato la prestazione di Dusan Vlahovic contro il Verona, scagionando di fatto l’attaccante della Juventus e puntando il dito contro la manovra della squadra. “Praticamente zero palle giocabili”. Intervenuto a La Domenica Sportiva, l’ex attaccante ha offerto una lettura puramente tecnica della partita del serbo. « Quante palle giocabili ha ricevuto? Quante volte sono andati sul fondo a mettergli la palla in mezzo per rendere produttive le sue doti? Praticamente zero ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lautaro criticato da Graziani per la forma fisica, Adani lo difende: «Non fa mai vacanza, e col Barcellona segna da stirato!»
Graziani difende Vlahovic: "A Verona zero palloni giocabili"
Graziani: "Vlahovic ha avuto zero palloni contro il Verona, non poteva incidere" - Ciccio Graziani a La Domenica Sportiva ha analizzato la prestazione di Vlahovic contro il Verona: "Io analizzo spesso i calciatori davanti, gli attaccanti in modo particolare, ma quante ...
Graziani: "Parole di Tudor? Troppo dure, si può sbagliare anche con la tecnologia" - Ciccio Graziani, a Radio Sportiva, ha commentato lo sfogo di Igor Tudor dopo l'operato di Rapuano durante la gara tra il Verona e la Juventus.