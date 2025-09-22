Gravina commenta l’entusiasmo azzurro con Gattuso | Sussulto d’orgoglio e un nuovo spirito

Il presidente della FIGC parla del rinato entusiasmo nella Nazionale italiana sotto la guida del CT Gennaro Gattuso. Le sue parole. Durante la cerimonia di consegna del Premio Prisco a Chieti, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha risposto alle domande dei giornalisti sul rinnovato entusiasmo della Nazionale italiana dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso come commissario tecnico. Gravina ha sottolineato come il cambio alla guida della squadra abbia portato un’iniezione di fiducia, tanto nei giocatori quanto nell’intero ambiente. L’ENTUSIASMO AZZURRO – «C’è stata la consapevolezza di un momento di grande difficoltà nel calcio praticato dalla nostra Nazionale e c’è stato un sussulto d’orgoglio da parte di tutto l’ambiente, quindi questa spinta nuova, questo aver ritrovato un mondo un po’ più sereno nell’ambiente della nostra Nazionale ha aiutato. 🔗 Leggi su Internews24.com

