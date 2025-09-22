Grave turbolenza su volo Ryanair | due assistenti di volo feriti uno scaraventato sul soffitto della cabina
La forza della turbolenza ha letteralmente sollevato da terra uno degli steward, che è stato proiettato contro il soffitto della cabina. Un suo collega è invece stato travolto dal carrello del catering che stava riponendo lungo il corridoio centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
