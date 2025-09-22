Grave incidente in via Roma | moto travolge una coppia si indaga

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente, in serata, in via Roma. Per cause da accertare, una moto avrebbe travolto una coppia che attraversava la strada. Sul posto, le ambulanze della Croce Rossa per soccorrere i feriti e la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Traffico paralizzato anche sul Corso Garibaldi.Da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

