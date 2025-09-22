Grave incidente in via Roma | moto travolge una coppia si indaga

Brutto incidente, in serata, in via Roma. Per cause da accertare, una moto avrebbe travolto una coppia che attraversava la strada. Sul posto, le ambulanze della Croce Rossa per soccorrere i feriti e la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Traffico paralizzato anche sul Corso Garibaldi.Da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Le foto del grave incidente avvenuto in Costiera. Qui https://trib.al/ZtD3mol l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un grave #incidente sul lavoro. A #Marcianise, nel Casertano, esplode il serbatoio di un’azienda di rifiuti: tre operai morti, tra loro anche il titolare. Due i feriti. #Tg1 Rosita Rosa - X Vai su X

Grave incidente in via Roma: moto travolge una coppia, si indaga; Incidente in via Roma, violento scontro auto-scooter: due feriti in prognosi riservata; Incidente a Fiumicino, grave un motociclista. Chiuso un tratto di via della Scafa.

Incidente a Roma: automobilista investe due pedoni davanti a Villa Pamphili. Un morto e un ferito grave - Luis Hernan Taco Moron, 38 anni, è stato investito e ucciso da un 65enne al volante di una Ford Focus. Scrive romatoday.it

Incidente a Fiumicino, grave un motociclista. Chiuso un tratto di via della Scafa - Coinvolte due autovetture e un centauro, un italiano di 35 anni portato in ospedale in elisoccorso. Lo riporta romatoday.it