' Grandezze e Meraviglie' al San Carlo la genialità di Bach attraverso il talento di Innocenti

Martedì 23 settembre alle 20.30, la XXVIII° edizione di Grandezze & Meraviglie, Festival Musicale Estense presenta, al Teatro San Carlo di Modena, il concerto “Suites Francesi & Toccate di Johann Sebastian Bach”. L’evento è un’esplorazione della genialità del grande maestro attraverso una delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: grandezze - meraviglie

Grandezze & Meraviglie, nella chiesa di San Carlo "Sinfonie di Concerto Grosso"

'Grandezze e Meraviglie', in Sant'Agostino l'affresco sonoro 'Famiglia Bach: Padri, figli e maestri'

'Grandezze e Meraviglie' fa tappa a Montese, concerto dedicato a Mirco Caffagni

La domenica da ascoltare: nella chiesa di San Pietro al via ’Grandezze & Meraviglie’ e c’è anche la rassegna ’Contemporanea’ - facebook.com Vai su Facebook

'Grandezze e Meraviglie', al San Carlo la genialità di Bach attraverso il talento di Innocenti; Grandezze & Meraviglie, nella chiesa di San Carlo Sinfonie di Concerto Grosso; Grandezze & Meraviglie, Festival Musicale Estense 2025.

Grandezze e Meraviglie . Al via il Festival ’antico’ - L’Aureliana alla chiesa di San Carlo e domani a Montese l’Ensemble La Reverdie. ilrestodelcarlino.it scrive

Festival ’Grandezze & Meraviglie’. Risuona l’antico in 24 concerti - L’Italia è stata la culla della musica e dell’opera: eccelsi compositori come Monteverdi, Stradella o Scarlatti hanno scritto pagine indimenticabili. Segnala ilrestodelcarlino.it