Grande riscatto per la Massese a Livorno Doppietta di Marabese e sigillo di Centonze
PRO LIVORNO 0 MASSESE 3 PROLIVORNO: Serafini, Vignali, Nannetti (15’ Larcombe), Tognarelli, Freschi (71’ Montecalvo), Giubbolini, Puccetti (54’ Cancelli), Bucchioni, Cutroneo, Bitep (71’ Fall), Bertozzi (84’ Ba). Disp.: Rosini, Ricci, Bottoni, Rastelli. All.: Lischi (f.f.). MASSESE: Gatti, Maffei (60’ Centonze), Marchini, Zavatto, Grasselli (85’ Bonni), Lucaccini, Bertipagani (76’ Baudi), Caponi, Buffa, Marabese (76’ Mariani), Lucchesi (46’ Biagi). A disp.: Cozzolino, Lasagna, Favaret, Bacci. All.: Marselli. Arbitro: Cornelli di Firenze. Marcatori: 11’ e 20’ Marabese, 82’ Cetonnze. Note: ammoniti Lucchesi, Bucchioni, Tognarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: grande - riscatto
Lecce, Pantaleo Corvino fissa l’obiettivo: «Lotteremo con grande intensità. Di Francesco? Ha voglia di riscatto»
Nel carcere di Secondigliano la pizza diventa riscatto grazie al cuore grande di Vincenzo Capuano
Serricciolo C’è grande voglia di riscatto. Bambini: "Andremo in campo per vincere"
“Mestre 1950-2025. Storie di una grande città. Dal sacco al riscatto”: il libro di Michele Boato, che ytali ha letto in anteprima, sarà presentato a Mestre sabato 6 settembre, alle ore 17, presso la libreria Coop di piazza Ferretto. - facebook.com Vai su Facebook
Grande riscatto per la Massese a Livorno. Doppietta di Marabese e sigillo di Centonze; Eccellenza, tredicesima giornata. La Cuoiopelli a Massa orfana di Colombini; Il Livorno affonda sul campo della Vis Pesaro, 3 a 0.
Massese Vietati passi falsi. Marselli mescola le carte - Non ci sono novità nella lista dei 20 convocati per la gara odierna (ore 15) della Massese allo stadio “Mario Magnozzi“ di Livorno. Segnala lanazione.it