Grande riscatto per la Massese a Livorno Doppietta di Marabese e sigillo di Centonze

PRO LIVORNO 0 MASSESE 3 PROLIVORNO: Serafini, Vignali, Nannetti (15’ Larcombe), Tognarelli, Freschi (71’ Montecalvo), Giubbolini, Puccetti (54’ Cancelli), Bucchioni, Cutroneo, Bitep (71’ Fall), Bertozzi (84’ Ba). Disp.: Rosini, Ricci, Bottoni, Rastelli. All.: Lischi (f.f.). MASSESE: Gatti, Maffei (60’ Centonze), Marchini, Zavatto, Grasselli (85’ Bonni), Lucaccini, Bertipagani (76’ Baudi), Caponi, Buffa, Marabese (76’ Mariani), Lucchesi (46’ Biagi). A disp.: Cozzolino, Lasagna, Favaret, Bacci. All.: Marselli. Arbitro: Cornelli di Firenze. Marcatori: 11’ e 20’ Marabese, 82’ Cetonnze. Note: ammoniti Lucchesi, Bucchioni, Tognarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

