GRANDE FRATELLO | SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE

Grande Fratello sta per tornare su Canale 5 – la premiere è lunedì 29 settembre – e la sua nuova padrona di casa Simona Ventura racconta l’emozione che prova in questa rinascita professionale. Alti e bassi nella carriera, ora un nuovo inizio alla conduzione di un reality, il ruolo e il genere che più le è congeniale e possiamo dire cucito su misura. Proprio la Ventura ha raggiunto un’immensa popolarità con le indimenticabili edizioni dell’Isola dei Famosi su Rai2. Dopo aver fatto la concorrente a Ballando con le Stelle, le porte si sono riaperte e pian piano è tornata al ruolo che le spetta: condurre un programma di prim’ordine in prima serata. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE

