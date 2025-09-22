Grande Fratello Simona Ventura a Verissimo | rivelazioni sul cast e sugli ex tre gieffini che l' affiancheranno
La nuova conduttrice ha confermato a Verissimo la scelta di un trio di ex concorrenti che commenteranno in studio le vicende del reality. Il Grande Fratello 2025 scalda i motori: la nuova edizione partirà ufficialmente lunedì 29 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Simona Ventura. La presentatrice, ospite a Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin le emozioni e le novità che accompagneranno questa nuova avventura televisiva. Confermato quanto anticipato: al suo fianco non ci saranno opinionisti fissi, ma un panel speciale formato da tre ex concorrenti storici del reality. Le parole di Simona Ventura Nel salotto di Verissimo, la conduttrice ha ripercorso l'inizio di questa inaspettata opportunità: Per me è stato tutto inaspettato, ma sono pronta ed entusiasta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi - Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Ventura ha parlato della sua imminente avventura al timone del Grande Fratello, confermando la presenza di tre noti ex concorrenti che l'affiancheranno in ...
