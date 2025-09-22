Grande Fratello perché Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il posto di opinionista

A pochissimi giorni dal debutto della 20esima edizione del dancing show di Milly Carlucci, dove Selvaggia Lucarelli tiene banco come giurata ormai da ben 10 anni, Giuseppe Candela ha fatto sapere che Simona Ventura avrebbe voluto proprio la Lucarelli in studio per commentare in diretta le vicende dalla Casa più spiata d’Italia. Nella sua rubrica ‘ C’è Chi dice ‘, nel settimanale Chi, il giornalista ha anche fatto sapere che l’ offerta di Mediaset sarebbe arrivata troppo tardi, principale motivo per cui Lucarelli alla fine è rimasta salda al suo posto a Ballando. “ Un colpo mancato. Mediaset ha cercato di convincere Selvaggia Lucarelli a vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande fratello condotta da Simona Ventura”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

