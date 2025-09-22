Grande festa a Padova per i volontari della Protezione civile provinciale

Si è tenuto sabato 20 settembre il consueto ritrovo annuale del gruppo di volontariato della Protezione civile provinciale nella sede di via delle Cave a Padova.  La giornata si è aperta all’arrivo delle autorità e dei volontari che hanno partecipato, alle 10, alla santa messa in onore di San Pio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Grande festa a Padova per i volontari della Protezione civile provinciale; La Festa dei volontari colora le piazze di Rovigo; I “portatori di gentilezza” protagonisti della Festa Provinciale del Volontariato di Rovigo 2025.

grande festa padova volontariProtezione civile, sempre meno under 35: «Pochi volontari giovani, dobbiamo intercettarli» - «La grande sfida che ci attende nei prossimi anni è quella del ricambio generazionale». Segnala ilgazzettino.it

grande festa padova volontariLa carica dei 4.100: i volontari della Protezione civile padovana celebrano la loro festa - Ritrovo annuale provinciale a Padova: messa, commemorazioni, nuovo autoarticolato inaugurato. padovaoggi.it scrive

