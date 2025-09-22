Gragnano rimosso l’altarino abusivo per un pregiudicato

Gragnano, la condanna del Prefetto Michele di Bari: “No a ogni esaltazione criminale”. I carabinieri, con il supporto dei tecnici del Comune di Gragnano, hanno rimosso un altarino abusivo eretto in memoria di un pregiudicato ucciso a colpi di pistola lo scorso agosto. L’intervento, immediato e mirato, ha ricevuto il plauso del Prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha espresso una ferma condanna verso ogni manifestazione di illegalità. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Il Prefetto ha ribadito la necessità di contrastare con decisione simboli e manufatti che esaltano la criminalità, annunciando un piano di censimento dei murales e delle strutture celebrative abusive presenti nell’area metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it