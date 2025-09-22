Gori | Un errore non discutere a sinistra di sicurezza e immigrazione

«Come Partito Democratico dobbiamo dirlo con chiarezza. Stop all’immigrazione irregolare, è un grande business sulla pelle dei migranti. Non possiamo essere quelli delle porte aperte a tutti. E dobbiamo tornare a parlare di sicurezza nel centrosinistra». Giorgio Gori, europarlamentare del Partito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

