Gori | Un errore non discutere a sinistra di sicurezza e immigrazione
«Come Partito Democratico dobbiamo dirlo con chiarezza. Stop all’immigrazione irregolare, è un grande business sulla pelle dei migranti. Non possiamo essere quelli delle porte aperte a tutti. E dobbiamo tornare a parlare di sicurezza nel centrosinistra». Giorgio Gori, europarlamentare del Partito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: gori - errore
Manifesti elettorali, Gori: «Errore in buona fede, ma la legge è squilibrata» - Il Giunco - X Vai su X
Il rigore di Gori che ha sbloccato la partita #PerugiaAscoli - facebook.com Vai su Facebook
Gori: «Un errore non discutere a sinistra di sicurezza e immigrazione»; Fdi: «Sulle partecipate potevamo discuterne, ma dalla sinistra solita caciara demagogica»; Bergamo, la maggioranza di Gori divisa sull’onorificenza a Mussolini.
Giorgio Gori, il ricordo di Emilio Fede e l'antica faglia della sinistra che riemerge - Giorgio Gori ha pubblicato sui social un ricordo di Emilio Fede, un breve stralcio personale della memoria, di quando insieme contribuirono alla nascita del primo telegiornale Mediaset. Riporta bergamo.corriere.it