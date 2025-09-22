Google elimina oltre 200 app dal Play Store a causa della campagna SlopAds

Tuttoandroid.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state ben 224 le applicazioni Android rimosse dal Google Play Store a causa di una campagna chiamata SlopAds L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google elimina oltre 200 app dal play store a causa della campagna slopads

© Tuttoandroid.net - Google elimina oltre 200 app dal Play Store a causa della campagna SlopAds

In questa notizia si parla di: google - elimina

Google Messaggi introduce l’opzione Elimina per tutti

Google potenzia le sintesi automatiche di Forms con Gemini; Pubblicità che bloccano lo schermo degli smartphone: Google elimina 180 app create per una truffa; Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene.

Cerca Video su questo argomento: Google Elimina Oltre 200