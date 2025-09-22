Golf Ritchie re dell’Italian Challenge Open | trionfo a Sutri e pass per il DP World Tour

Al Golf Nazionale il sudafricano chiude a -20 e conquista il terzo titolo stagionale. Scalise miglior italiano, premiato con il Trofeo Regione Lazio. Juan Carlo Ritchie domina l’Italian Challenge Open e conquista il lasciapassare per il DP World Tour. Il sudafricano, 31 anni, completa un torneo impeccabile sul percorso del Golf Nazionale (par 72), chiudendo con un totale di 268 colpi (-20) e festeggiando la terza vittoria stagionale, la seconda di fila dopo l’Open de Portugal. Per lui anche un assegno da 48.000 euro e la soddisfazione di aver guidato al successo la propria squadra nella Pro-Am inaugurale. 🔗 Leggi su Sportface.it