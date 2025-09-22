Golf | Provenzano vince la Costa del Mito Cup
Si è disputata ieri al Rocco Forte Verdura Golf resort di Sciacca la terza edizione della “Costa del Mito” Golf Cup, appuntamento sportivo che ha richiamato appassionati e atleti da più parti d’Italia.A conquistare il successo assoluto è stato Lorenzo Provenzano, che ha superato gli avversari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
