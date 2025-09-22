Gol Inter potenza offensiva e primato di vittorie | numeri da record nel 2025

Gol Inter, con la vittoria contro il Sassuolo, si conferma la squadra più prolifica del campionato e raggiunge 14 successi. Con i due gol messi a segno contro il Sassuolo, l’ Inter ha raggiunto un traguardo impressionante: 45 reti in campionato nel 2025, diventando la squadra più prolifica della Serie A. Questo dato non solo certifica la potenza offensiva della formazione nerazzurra, ma sottolinea anche la continuità realizzativa che caratterizza il gioco della squadra di Cristian Chivu. La capacità di segnare regolarmente è uno degli aspetti che distingue l’ Inter di quest’anno, che ha saputo mantenere un livello di gioco molto elevato in fase offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Inter, potenza offensiva e primato di vittorie: numeri da record nel 2025

