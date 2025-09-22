Godo per la morte di Kirk Non è grave come ammazzare un gay | al Verona Pride l’odio regna tra i predicatori d’amore video
La registrazione è stata effettuata sabato 13 settembre al Verona Pride ed è avvenuta 48 ore dopo dalla morte di Charlie Kirk. Testimonianze raccapriccianti di chi predica amore e chiede tolleranza e rispetto per se stesso, stessa, se preferite mettete l’asterisco finale, ma che coltiva l’odio come e peggio di chi accusa. “Godo per la morte di Kirk”, “Non è grave come ammazzare un gay”: sono alcune delle frasi horror raccolte al Verona Pride da una pagina di attivisti arcobaleno. «Comunque secondo me non è lo stesso che ammazzare una persona gay o trans», dice una ragazza. Ancora più inqualificabile il commento di chi premette: “Sarà un discorso politicamente scorretto ma io godo per la morte di Kirk”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: godo - morte
Oggi è stata diffusa la notizia della morte di Massimo Ranieri. Per fortuna è una fake news. Il cantante napoletano per fortuna sta bene e gode di ottima salute. - facebook.com Vai su Facebook