Godo per la morte di Kirk Non è grave come ammazzare un gay | al Verona Pride l’odio regna tra i predicatori d’amore video

La registrazione è stata effettuata sabato 13 settembre al Verona Pride ed è avvenuta 48 ore dopo dalla morte di Charlie Kirk. Testimonianze raccapriccianti di chi predica amore e chiede tolleranza e rispetto per se stesso, stessa, se preferite mettete l’asterisco finale, ma che coltiva l’odio come e peggio di chi accusa. “Godo per la morte di Kirk”, “Non è grave come ammazzare un gay”: sono alcune delle frasi horror raccolte al Verona Pride da una pagina di attivisti arcobaleno. «Comunque secondo me non è lo stesso che ammazzare una persona gay o trans», dice una ragazza. Ancora più inqualificabile il commento di chi premette: “Sarà un discorso politicamente scorretto ma io godo per la morte di Kirk”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

