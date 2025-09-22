Global Sumud Flotilla Israele | Vi fermeremo Attraccate ad Ashkelon e a scaricate gli aiuti li consegniamo noi

L’avvertimento è arrivato a metà pomeriggio con un post su X. “Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas – si legge in una nota il ministero degli Esteri israeliano, in merito alla spedizione della Global Sumud Flotilla -. Israele non permetterà alle imbarcazioni di entrare in una zona di combattimento attiva e non consentirà la violazione di un blocco navale legittimo”. “Se il reale intento dei partecipanti alla flottiglia è quello di fornire aiuti umanitari e non servire Hamas, Israele invita le imbarcazioni a attraccare al Marina di Ashkelon e a scaricare lì gli aiuti, da dove saranno trasferiti prontamente in maniera coordinata nella Striscia di Gaza “, si legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Global Sumud Flotilla, Israele: “Vi fermeremo. Attraccate ad Ashkelon e a scaricate gli aiuti, li consegniamo noi”

