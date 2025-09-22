Global Sumud Flotilla di nuovo droni sulle barche durante la notte | Siamo stati seguiti

Open.online | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di tensione per la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale di imbarcazioni che venerdì 19 settembre è salpata nuovamenteda Portopalo di Capo Passero con l’obiettivo di raggiungere Gaza. Nella notte, a circa 200 miglia dalla costa siciliana, sono stati avvistati tre droni che hanno sorvolato per ore le barche della Flotilla. A lanciare l’allarme sono stati i deputati del Pd Arturo Scotto e Annalisa Corrado, a bordo della Karma: «Li abbiamo visti chiaramente anche dalla nostra imbarcazione, la Karma. Non è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto

Global Sumud Flotilla, 'ci seguono droni non identificati'; Global Sumud Flotilla, di nuovo droni sulle barche durante la notte: «Siamo stati seguiti»; La denuncia della Global Sumud Flotilla: Avvistati sopra di noi droni non identificati.

global sumud flotilla nuovoNuovo attacco alla Global Sumud Flotilla, un’altra barca colpita. Fiamme a bordo, nessun ferito: “Non ci fermiamo” - Nella notte, fanno sapere dal gruppo, un'altra barca, l'Alma, è stata colpita. Scrive tg.la7.it

global sumud flotilla nuovoGlobal Sumud Flotilla di nuovo sotto attacco: barca colpita da ordigno incendiario in acque tunisine - Nuovo attacco alla Flotilla: la barca Alma colpita da un ordigno incendiario in acque tunisine, a meno di 24 ore dall’assalto alla Family. Segnala la7.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Nuovo